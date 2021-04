La posizione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus è in dubbio: possibile esonero immediato, prima traghettatore e poi Allegri

Stagione da dimenticare in fretta quella della Juventus, che ha visto piano piano sfumare quasi tutti gli obiettivi. Prima la tanto ambita Champions League, con l’uscita al quarti di finale contro il Porto, eliminazione che ancora pesa molto. Poi in campionato, con la sconfitta col Benevento e il pari nel derby contro il Torino, che hanno visto l’Inter fuggire a più dodici.

Rimane dunque la Coppa Italia, dove affronterà l’Atalanta in finale, per raggiungere almeno uno dei tre obiettivi prefissati. Così il primo ad essere messo in discussione ovviamente è il tecnico Andrea Pirlo. Domani i bianconeri affronteranno il Napoli nel tanto atteso recupero della terza giornata di Serie A. In caso di sconfitta per Pirlo potrebbe arrivare l’esonero, accelerando così i tempi per il sostituto. Ma prima il traghettatore.

Calciomercato Juventus, contro il Napoli rischio esonero per Pirlo: si accelera per Allegri

Scommessa che sembra essere destinata a risultare non vincente quella della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo a inizio stagione. Così ormai il tecnico bianconero sembrerebbe destinato all’addio, che potrebbe essere anticipato già ai prossimi giorni.

Infatti domani la Juventus affronterà il Napoli nel recupero della terza giornata di Serie A. In caso di sconfitta per Pirlo potrebbe arrivare l’esonero anticipato, visti anche gli ultimi due risultati non positivi per la squadra. Così si penserebbe di affidare prima la panchina ad un traghettatore fino a giugno, che potrebbe essere Igor Tudor, attuale vice di Pirlo. Poi per giugno si tornerebbe a cercare un vero e proprio sostituto che guidi la squadra nella prossima stagione, guardando sempre a Massimiliano Allegri. Per il ritorno del tecnico toscano però bisognerà sfidare la Roma. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Allegri potrebbe aver avuto un secondo incontro proprio con i giallorossi, quindi la strada verso il ritorno dell’ex non sarebbe semplice.