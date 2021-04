La Juventus vede più lontano Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo: sorpasso dell’Inter per il talento in sede di calciomercato

La Juventus comincia già a pensare concretamente alla prossima stagione. Quella in corso si è rivelata più che deludente sotto tanti punti di vista. Nuova eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, questa volta per mano del Porto. Oltre a ciò, ci sono da considerare i numerosi passi falsi in campionato, che hanno compromesso quasi definitivamente la vittoria dello scudetto. L’Inter infatti, sembra ormai troppo distante in classifica e mancano poche giornate al termine della competizione. Ora, però, i bianconeri rischiano perfino di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle orecchie. Situazione, quindi, molto delicata, che impone alla società riflessioni in ottica futuro, anche sul fronte giovani. Il club sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il ruolo di centravanti. Mirino puntato su un giovane profilo in Serie A, ma non arrivano buone novità in questo senso. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, sfuma Raspadori: sorpasso Inter

Dopo nove anni di totale dominio in Italia, la Juventus potrebbe non portare a casa alcun trofeo in questa stagione. Situazione che non ridimensiona di certo il livello della squadra, attualmente, guidata da Pirlo, che rimane molto forte. Ma necessita di alcuni importanti cambiamenti, al fine di migliorare la rosa e riprendere la retta via.

Diversi giocatori hanno deluso le aspettative elevate della società. Tra questi c’è sicuramente Alvaro Morata, tornato a Torino la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico Madrid. La dirigenza deciderà, probabilmente, di non confermare lo spagnolo e starebbe cercando nuove soluzioni per quel ruolo, anche in ottica futuro. In particolare, monitora il profilo di Giacomo Raspadori, attaccante in forza al Sassuolo. Il giovane sta dimostrando di avere qualità importanti, indossa già la fascia da capitano a soli 21 anni ed è andato in gol anche nel big match con la Roma.

Non arrivano, però, buone notizie in questo senso. Secondo quanto riportato dal sito ’90min.com’, sul talento ci sarebbe il forte interesse dell’Inter, che vorrebbe affiancare a Lukaku e Lautaro Martinez un buon prospetto. Pare non ci sia ancora una trattativa ufficiale, ma i nerazzurri potrebbero pensare di tentare l’assalto a breve proponendo uno scambio di cartellini con Pinamonti, sul quale però c’è una significativa concorrenza. Ciò è possibile garantisca ai lombardi un vantaggio molto importante – forse decisivo – sui piemontesi nella corsa al classe 2000. La Juventus dovrà, perciò, pensare in fretta ad un piano per anticipare eventualmente la Beneamata.