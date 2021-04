Calciomercato Juventus e Inter, colpo Boateng | I dettagli

Juventus e Inter potrebbero mettere le mani su Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto

Juventus e Inter sono sempre alla ricerca di nuovi profili in grado di alzare il livello qualitativo della squadra. Soprattutto quei giocatori d’esperienza, che diano una mano all’undici titolare in competizioni come la Champions League. Insomma, delle vere e proprie occasioni che spesso capitano a parametro zero. Una di queste potrebbe essere Jerome Boateng, difensore centrale del Bayern Monaco.

Juventus e Inter, Boateng non rinnova

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Jerome Boateng non rinnoverà il proprio contratto con il Bayern Monaco. Il difensore tedesco lascerà dunque la Baviera dopo dieci anni, vista la scadenza fissata al prossimo 30 giugno. Questa stagione è sceso in campo in 29 match, in tutte le competizioni, trovando anche la via del gol in due occasioni e siglando un assist. Ma il Bayern guarda al futuro e infatti ha già acquistato Dayot Upamecano per 42 milioni di euro dal Lipsia.

Juventus e Inter, dunque, pare stiano valutando il profilo di Jerome Boateng per ingaggiarlo a parametro zero. Essendo un classe ’88, è facilmente ipotizzabile un contratto biennale. Sul difensore tedesco ci sono anche alcuni club di Premier League.