La Juventus si prepara all’addio di Paulo Dybala in sede di calciomercato: via libera di Messi ad un clamoroso scambio con il Barcellona

La Juventus si prepara al prossimo impegno di campionato. La squadra bianconera è attesa dal match di recupero in casa contro il Napoli. Viene, però, da un magro pareggio nel derby della Mole contro il Torino, terminato 2-2. Prima ancora, la compagine piemontese aveva rimediato una brutta sconfitta a sorpresa con il Benevento. Questo risultato si è aggiunto agli sgambetti già subiti in stagione nell’ordine contro Fiorentina, Inter ed i partenopei. Lo scudetto, perciò, sembra oramai troppo lontano, visti la considerevole distanza in classifica a poche giornate dal termine e lo strapotere dei nerazzurri. La società, quindi, pensa già alla prossima annata in sede di calciomercato. Paulo Dybala potrebbe salutare in estate: arrivano novità importanti riguardo al suo futuro e all’eventuale sostituto. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti: via libera di Messi allo scambio

Dal campo al calciomercato. Oltre alla probabile perdita del principale trofeo nazionale, la Juventus ha rimediato un’altra pesante eliminazione agli ottavi di finale dalla Champions League e rischia perfino di non accedere alla prossima edizione. Ciò costringe il club a rivedere i piani per il futuro, visto che molti elementi della rosa hanno pienamente deluso le aspettative.

Tra i giocatori più in bilico c’è senza dubbio Paulo Dybala. L’argentino sta vivendo, attualmente, non poche difficoltà e non è più centrale nel progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’. Il suo contratto scade a giugno 2022 e potrebbe lasciare la prossima estate per evitare un clamoroso addio a parametro zero, considerando che l’accordo per il rinnovo non è ancora stato raggiunto. Secondo quanto riportato da ‘Elgodigital.com’, la seconda punta sarebbe l’opzione d’acquisto ideale del Barcellona di Koeman.

Paratici, dal canto suo, avrebbe individuato in Antoine Griezmann il profilo perfetto per l’erede dell’ex Palermo. Possibile, quindi, uno scambio alla pari tra queste due importanti pedine, con entrambi i calciatori valutati intorno ai 60 milioni di euro, cifra in ribasso anche a causa della crisi generata dall’arrivo del Covid-19. Sempre stando a quanto riferisce il sito spagnolo, Lionel Messi avrebbe già dato il proprio assenso all’ipotetica operazione. Dettaglio che potrebbe certamente facilitare l’eventuale trattativa. Staremo a vedere come evolverà la situazione.