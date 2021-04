Il prossimo calciomercato estivo potrebbe portare la Serie A ad abbracciare il forte attaccante, in rotta di collisione con il top club: tre club alla finestra

Il calciomercato estivo è ancora lontano dalla sua riapertura ufficiale ma i club di Serie A si stanno già muovendo per le prossime operazioni, in entrata ed uscita. In tal senso, dalla Premier League, potrebbe giungere un’invitante suggestione per Inter, Milan e Juventus: cala il gelo tra il top club ed il forte attaccante.

Calciomercato, occasione Aubameyang: può tornare in Serie A

Uno dei nomi che negli scorsi anni è stato maggiormente accostato al calcio italiano è certamente quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal ha avuto contatti per un ritorno al Milan che, poi, non si è mai concretizzato. Adesso però, la punta del Gabon sembrerebbe ad un passo dalla rottura con l’Arsenal. Il club londinese, stando a quanto riportato dall account Twitter ‘Indykaila News’, avrebbe deciso di togliere la fascia di capitano all’attaccante 31enne. In vista del prossimo anno (Aubameyang resta in scadenza nel giugno 2023), il club avrebbe già deciso di eleggere un nuovo capitano.

Una decisione che potrebbe non andare giù al centravanti che in stagione ha collezionato 14 reti ed 1 assist in 32 presenze complessive. Una potenziale e ghiotta occasione per il Milan, che non ha ancora deciso il futuro di Ibrahimovic, ma non solo. La Juventus pare poco convinta nel confermare Morata mentre l’Inter deve fare i conti con possibili offerta per Lukaku e Lautaro Martinez.

Ecco che le tre big italiane potrebbero approfittarne per riportare Aubameyang in Serie A: la punta dell’Arsenal può rompere con i ‘Gunners’.