L’Inter programma il futuro, con la sessione estiva di calciomercato che potrebbe vedere un addio a sorpresa: l’ex tecnico ‘consiglia’ il talento

La sfida di domani contro il Sassuolo per l’Inter che deve continuare a vincere per garantirsi uno scudetto, ormai lontano da Milan e Juventus. Dal campo al calciomercato, il club nerazzurro inizia a pianificare le strategie per la prossima sessione estiva: a dire addio potrebbe essere Stefano Sensi.

Calciomercato, addio Inter. Ok di Conte: “Meglio andare via”

Non è un mistero che nell’ultima stagione in nerazzurro, Stefano Sensi abbia fatto enorme fatica a trovare spazio. Gli infortuni in primis e la concorrenza poi, hanno rallentato la crescita dell’ex gioiello del Sassuolo. Ecco che, dunque, Conte avrebbe già dato il via libera alla cessione del centrocampista in estate. L’Inter avrebbe proposto il cartellino di Sensi al Barcellona e ad altri due club.

Si è espresso in tal senso in un’intervista a ‘Tuttosport’ l’ex allenatore di Sensi, Fernando de Argila, ha ‘consigliato’ il 25enne di Urbino: “Fosse stato spagnolo non avrebbe mai giocato in terza serie, sarebbe esploso prima. Per il futuro è meglio che vada via dall’Italia“. Un pensiero che coinciderebbe con la volontà dell’Inter di cedere il centrocampista a fine stagione.

“Deve andare in un campionato dove tutti provano a giocare a calcio, toccando la palla 250 volte a partita”, ha aggiunto il tecnico prima di concludere, “Stefano è ancora più forte di quanto si possa pensare”.