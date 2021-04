La Fiorentina è pronta blindare il proprio top player: ma alla finestra ci sono ben sette squadre interessate

La Fiorentina, a sorpresa, in questa stagione continua a lottare per evitare la retrocessione. Al momento i punti di distanza dal terzultimo posto, che significherebbe Serie B, sono otto, ma finché non ci sarà la sicurezza matematica bisognerà lottare con le unghie e con i denti. Nel frattempo si avvicina anche la sessione di calciomercato estiva, in cui diversi club sembrerebbero aver messo nel mirino il bomber Dusan Vlahovic.

Con 31 partite giocate e 13 gol messi a segno, l’attaccante serbo continua a fare gola a tantissimi club. Infatti sarebbero ben sette le squadre interessate, ma la viola sembrerebbe pronta a lavorare per il rinnovo di contratto, che scadrà a giugno 2023. Dunque una doppia pista per il futuro di Vlahovic, tra permanenza e addio verso i top club europei.

Calciomercato Fiorentina, Commisso in Italia: si lavora al rinnovo di Vlahovic con sette squadre interessate

Un calciatore al momento sembrerebbe essere desiderato più di tutti dai club di Serie A e non solo. Stiamo parlando dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic. Il serbo continua a segnare e ammaliare diversi club in tutta Europa con le sue giocate. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il presidente Rocco Commisso sta per arrivare in Italia anche per discutere proprio del rinnovo di contratto dell’attaccante, che andrà in scadenza a giugno 2023.

Nel frattempo però si accumulano gli interessi dall’Italia e dall’estero. Infatti in Serie A la sfida è tra Juventus, Inter, Milan e Roma, tutte e tre alla ricerca di un nuovo bomber per la prossima stagione. Ma il profilo del classe 2000 sarebbe ideale anche per diversi club della Premier League, come Manchester United, Manchester City e Liverpool. Dunque un parterre d’elite a osservare le sorti di Dusan Vlahovic, attaccante che sembrerebbe destinato a far infiammare il calciomercato estivo.