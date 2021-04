La Juventus non vive un buon momento e spuntano anche novità clamorose all’esterno del campo: la mossa di John Elkann

È un’annata davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, sicuramente la più complicata degli ultimi anni. I bianconeri sono pronti a dire addio allo scudetto dopo ben nove successi consecutivi, visto che l’Inter sembra ormai aver preso il volo in classifica e occupa la vetta con ben dodici punti di vantaggio sulla compagine allenata da Andrea Pirlo.

Anche in Champions League il percorso è stato fallimentare e per il secondo anno consecutivo è arrivata l’eliminazione agli ottavi di finale contro una squadra inferiore almeno sulla carta. Ora restano due obiettivi: il primo è quello di chiudere almeno tra le prime quattro posizioni in Serie A per ottenere un posto in Champions League e il secondo è quello della Coppa Italia, visto che a metà maggio si giocherà la finale con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, rinnovamento del board: Agnelli potrebbe farsi da parte

Il momento nero che vive la Juventus sul campo potrebbe avere delle ripercussioni anche in ambito societario. Secondo quanto riportato da ‘paolobargiggia.it’ infatti, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il cugino John Elkann, nonché presidente e amministratore delegato di Exor.

Il manager che, attraverso la sua holding gestisce anche la Juventus, avrebbe chiesto al numero uno della ‘Vecchia Signora’ di farsi da parti nella prossima stagione, vista l’idea di un rinnovamento del board che gestisce la società. Il presidente bianconero però non l’avrebbe presa bene e avrebbe chiesto di ricoprire un ruolo analogo in Ferrari.

Secondo Bargiggia, inoltre, per Elkann sarebbe anche ventilata l’ipotesi di uscire dalla gestione finanziaria della Juventus e cederla con tutti gli oneri e onori ad Andrea Agnelli, qualora quest’ultimo dovesse essere pronto a gestire il club con coperture personali.