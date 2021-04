Covid, Grifo è positivo al Covid | Il comunicato UFFICIALE

E’ stato appena comunicato un nuovo contagio da Covid-19. Si allarga il focolaio legato all’Italia, dopo le partite delle Nazionali: di seguito tutti i dettagli

Il Covid-19 continua a dare grossi problemi in tutto il mondo e anche nel calcio. Negli ultimi giorni, desta grande preoccupazione il focolaio legato alla Nazionale italiana. Dopo la positività di Leonardo Bonucci in Serie A, nelle ultime ore arrivano brutte notizie per quanto riguardo i contagi legati all’Italia. In particolare, negli ultimi minuti, è stata comunicata un un nuovo positivo, in seguito al cluster verificatosi in Azzurro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid-19 | Il comunicato

Covid, nuovo positivo riconducibile al focolaio Italia: si tratta di Grifo

Il calciatore risultato positivo al Covid-19 è Vincenzo Grifo. Il contagio è stato comunicato ufficialmente dal Friburgo in una breve nota: “Dopo il ritorno dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al test per il Covid. Il giocatore è stato immediatamente messo in quarantena e non ha fatto parte del ritiro. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.

Il centrocampista era già stato messo in isolamento precauzionale, dopo aver fatto parte del ritiro della Nazionale. Si allarga a quattro dunque il numero di positivi derivati dall’Italia, dopo Bonucci, Verratti e Florenzi. Grande preoccupazione, dunque, nel mondo del calcio, sperando che non si debbano contare nuovi positivi nelle prossime ore.