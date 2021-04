Ante Rebic, attaccante croato del Milan di Stefano Pioli, ha deluso in occasione della sfida dei rossoneri contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. L’ex giocatore di Verona e Fiorentina potrebbe anche lasciare i rossoneri al termine della stagione: le ultime sul calciomercato della società meneghina al momento al secondo posto in Serie A



Il sabato di Pasqua ha consegnato al Milan di Stefano Pioli una brutta battuta d’arresto contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri infatti, erano a caccia di punti per continuare la corsa sull’Inter e consolidare la qualificazione in Champions League, ma lo stop a San Siro contro i blucerchiati ha ridimensionato di molto le speranze della società meneghina che ora, con poche partite rimaste, deve guardarsi le spalle per assicurarsi di entrare nei primi quattro posti del campionato.

Fra le delusioni del lunch match di sabato spicca senza dubbio quella di Ante Rebic, attaccante croato ex Eintracht di Francoforte. Il giocatore, entrato al posto di Rade Krunic, non è riuscito ad incidere come ci si aspettava ed anche il suo bottino in stagione non recita numeri esaltanti come quella precedente: appena 5 gol in 19 presenze in Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio per il gioiello | Il presidente dice no!

LEGGI ANCHE>>> ESCLUSIVO | Calciomercato, ‘voglia’ di Europa per Cannavaro

Calciomercato Milan, Rebic non decolla | Riflessioni sul futuro

Ante Rebic ha una valutazione in sede di calciomercato che si aggira attorno ai 25/30 milioni di euro. Numeri davvero alti considerando la cifra, molto bassa, pagata dal Milan per riscattare il suo cartellino. Il croato potrebbe essere quindi un’occasione ghiotta per fare una plusvalenza di valore, importante anche in ottica bilancio, soprattutto se i rossoneri non dovessero approdare nella prossima fase a gironi di Champions League.

Rebic è un classe 1993 ed ha un contratto con il Milan fino al 2025. In passato, prima di vestire la maglia del Milan, il giocatore ex Verona e Fiorentina è stato seguito con attenzione anche dall’Inter che ora, dopo una stagione di prestito, sta puntando sul suo connazionale Ivan Perisic.