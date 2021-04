Tensioni all’interno del club di Premier League, col difensore allontanato dall’allenamento: la Juventus torna a pensarci

In casa Juventus il dictat sembrerebbe essere uno al momento, cambiare marcia. Infatti i bianconeri non riescono a ritrovare i tre punti in campionato. Prima della pausa per gli impegni delle Nazionali la squadra di Pirlo viene sconfitta a sorpresa dal Benevento, poi nel sabato prima di Pasqua arriva solo un pareggio contro il Torino, raggiunto nei minuti finali. Così bisognerà iniziare a cambiare marcia sin da subito, per arrivare al meglio alla finale di Coppa Italia, ma anche per difendere la qualificazione in Champions League.

Nel frattempo la società bianconera pensa alla sessione di calciomercato estiva e stila una lista dei reparti da rinforzare. Tra questi c’è sicuramente la difesa, che nelle ultime giornate ha sempre incassato gol. Così si torna a guardare in Premier League, osservando un calciatore che interessa da tempo.

Calciomercato Juventus, si osserva Rudiger: allontanato dall’allenamento a giugno potrebbe dire addio

Nervi tesi in casa Chelsea nell’allenamento di ieri. Infatti, secondo quanto riportato dal portale inglese ‘Telegraph’, il difensore dei ‘Blues’, Antonio Rudiger, è stato allontanato dall’allenamento dopo un duro confronto con il portiere Kepa, dove si sarebbe sfiorata anche la rissa.

Così il centrale tedesco in estate potrebbe dire addio al club di Londra a giugno, e sulle sue tracci tornerebbe la Juventus. Infatti i bianconeri nella prossima sessione di calciomercato dovrà cercare di rinforzare la difesa, e il profilo dell’ex Roma potrebbe essere proprio quello giusto per il futuro, viste le caratteristiche mostrate fino ad ora. Inoltre il contratto di Rudiger scadrà a giugno 2022, e quest’estate potrebbe essere una delle ultime occasioni per non perderlo a parametro zero. Il difensore tedesco è valutato intorno ai 20-25 milioni, e per la Juventus potrebbe essere un colpo importate per la prossima stagione.