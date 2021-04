Ancora una possibile beffa in casa Juventus: offerta da urlo per il top player, accostato con insistenza ai bianconeri

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a giocatori di assoluto valore. Il club bianconero starebbe programmando con cura la prossima stagione dopo mesi vissuti tra alti e bassi. Alcuni calciatori hanno reso sotto le aspettative e così in estate potrebbe esserci una rivoluzione totale con cessioni eccellenti. La Juventus potrebbe rinforzarsi soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo con un nome da urlo accostato con insistenza negli ultimi mesi.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos nel mirino della big

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e della Nazionale spagnola, potrebbe lasciare i blancos a parametro zero visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2021. Così come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Manchester United avrebbe preparato un’offerta monstre di due anni a 12 milioni a stagione. L’obiettivo di Ramos è quello di essere protagonista ai Mondiali in Qatar nel 2022 per arrivare in formissima.

Il suo futuro resta così ancora in bilico tra il possibile rinnovo con il Real Madrid e le offerte delle big d’Europa. La Juventus l’aveva monitorato attentamente in vista della prossima stagione per rinforzare con un profilo esperto la retroguardia bianconera. C’è da dire, inoltre, che in questa stagione lo stesso capitano spagnolo ha sofferto di alcuni fastidi muscolari che gli hanno fatto saltare diverse gare importanti del Real Madrid.

Sergio Ramos dovrà così prendere una decisione definitiva per programmare con certezza il suo futuro prossimo. Tante le offerte che gli sono arrivate nell’ultimo periodo, ma finora non ci sarebbe ancora una scelta ufficiale. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con il Real ancora in corsa per tornare a trionfare in Champions e in campionato.