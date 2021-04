La Juventus deve incassare una tripla beffa dal mercato e da Raiola: tre campioni destinati a prendere strade lontane da Torino

La Juventus vede allontanarsi l’obiettivo scudetto, ma il cammino in campionato è ancora lungo e la squadra è pronta a lottare sino alla fine. Non è ancora tempo di verdetti, ma in società è obbligatorio cominciare a pensare alla prossima stagione, con la consapevolezza che la rosa necessita di nuovi rinforzi più o meno in ogni reparto. La sessione – complicata dall’emergenza economica – si preannuncia difficile e in salita.

Calciomercato Juventus, tripla beffa da Raiola

La Juventus è pronta a operare sul mercato con scelte meticolose ed oculate, ma rischia di salutare tre possibili obiettivi già prima dell’inizio delle trattative. Una ‘tripla beffa’ che vede come protagonista Mino Raiola: l’agente sta infatti portando tre campioni lontano da Torino, nonostante un lungo corteggiamento da parte della dirigenza bianconera.

Il primo nome – e più suggestivo – porta ad Erling Haaland, giovane bomber classe 2000 ormai prossimo alla firma con il Real Madrid. Il ragazzo norvegese è un predestinato, ha segnato dieci gol in sei partite di Champions League, 33 in 32 gare complessive con il Borussia Dortmund. La Juventus voleva portarlo a Torino per costruire intorno a lui la squadra del futuro, ma il giovane vestirà – con ogni probabilità – la casacca ‘blanca’ per una cifra vicina ai 90 milioni.

Calciomercato Juventus, sfumano colpi da 190 milioni

Ma non finisce qui. Mino Raiola ha tra le mani il futuro di due altri campioni nel mirino della Juventus: Paul Pogba e Moise Kean. Il francese – in scadenza nel 2022 con il Manchester United – è il primo obiettivo per il centrocampo bianconero, ma è vicino a vestire la maglia del Barcellona per una cifra pari a 65 milioni. Da due campionissimi, ad uno in erba, come Moise Kean, vicino al passaggio a titolo definitivo al PSG per 35 milioni.

Nulla di certificato, ma il rischio di tripla beffa è dietro l’angolo per la Juventus. I tre campioni – il cui valore complessivo si attesta a 190 milioni – difficilmente vestiranno bianconero, con il ds Paratici che dovrà virare verso altri obiettivi per allestire una rosa che possa tornare a competere in fretta sia in Italia che in Europa.