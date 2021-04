La Juventus pensa ai nuovi colpi per la prossima sessione di calciomercato ma si teme la beffa: sfumano due obiettivi

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che continua a collezionare passi falsi che hanno ormai compromesso l’annata. La compagine allenata da Andrea Pirlo occupa attualmente la quarta posizione in classifica e dista ben dodici punti dall’Inter che guarda tutti dall’alto. Dopo nove anni di successi, dunque, terminerà il dominio della ‘Vecchia Signora’ in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Covid, UFFICIALE: nuovo positivo dopo l’Italia | Si allarga il focolaio Nazionale

Nonostante lo scudetto sia ormai andato, la Juventus non deve comunque fermarsi e ha bisogno di rialzarsi al più presto per poter centrare quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League che è ancora in bilico. Intanto si pensa anche alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta di metà maggio, che potrebbe sicuramente rendere meno amaro il finale di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala può partire | Rifiuta l’affare: salta lo scambio

Calciomercato Juventus, doppia beffa per il centrocampo: Pogba non arriva e sgambetto per Aouar

Mentre la squadra pensa soltanto al campo per provare a chiudere nel migliore dei modi l’annata, la società studia le mosse da attuare in futuro per rinforzare la rosa che ha dimostrato di essere in netto calo. In particolare si cercano nuovi colpi a centrocampo, reparto che fa più fatica di tutti, ma la concorrenza per i big è agguerrita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, offerta monstre per il top | Beffa bianconera

Il ritorno di Paul Pogba appare piuttosto difficile ma potrebbe non essere l’unica beffa per la società. I bianconeri infatti potrebbero perdere anche l’obiettivo Aouar, visto che il centrocampista francese sarebbe seguito proprio dal Manchester United, così come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’.

In questo caso dunque ci sarebbe la doppia beffa per la Juventus che perderebbe sia Pogba che Aouar e dovrebbe mettersi alla ricerca di nuovi calciatori.