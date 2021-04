Le ultime di calciomercato Juventus si focalizzano su Arthur, reintegrato al pari di Dybala e McKennie dopo l’esclusione punitiva dal derby col Torino

La Juventus ha reintregrato Dybala, McKennie e Arthur, puniti con multa ed esclusione dal derby col Torino dopo la chiassosa cena della scorsa settimana che violava le restrizioni per il Covid-19, poi interrotta dall’intervento dei carabinieri. Ieri i tre si sono allenati alla Continassa assieme al resto del gruppo a disposizione di Andrea Pirlo, il quale valuterà le loro condizioni fisiche per una possibile convocazione in vista della delicata sfida col Napoli valevole per il recupero della terza giornata e in programma mercoledì all’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, tentativo dalla Francia per Arthur: bomber sul tavolo

Dybala, Arthur e McKennie: due sono destinati a lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Parliamo ovviamente dei sudamericani, il numero dieci e il numero 5 dei bianconeri. Il primo è sempre in scadenza nel giugno 2022 e in lui la società ha fatto capire di crederci poco, anzi per niente. Le ultime dichiarazioni del vice-presidente Pavel Nedved sono state emblematiche: il classe ’93 di Laguna Larga è in vendita, con il club presieduto da Andrea Agnelli speranzoso di ottenere almeno una cinquantina di milioni di euro. Il secondo andrebbe via da Torino dopo appena una stagione, una stagione molto deludente anche a causa di problemi fisici. Qualità tecniche indiscutibili, ma anche grande fragilità, poca sostanza e carattere per l’ex Barcellona che, un po’ come Dybala, vanta però diversi estimatori. Su tutti Leonardo, Ds del PSG che, secondo indiscrezioni, potrebbe provarci al termine dell’annata facendo leva sugli ottimi rapporti con Paratici e soci.

‘Costato’ 80 milioni di euro, ecco che un divorzio sarebbe possibile esclusivamente attraverso uno scambio, meglio ancora se alla pari con valori ‘gonfiati’ per fare plusvalenze. A tal proposito, Leonardo potrebbe mettere sul piatto quel Mauro Icardi che in casa Juve – alla ricerca del resto di un nuovo bomber – resta molto apprezzato. All’ex centravanti e capitano dell’Inter, per alcune fonti desideroso di tornare in Italia, dovrebbe però venir garantito un contratto di quattro-cinque anni da ben 10 milioni l’anno.

A.R.