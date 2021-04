Il futuro di Paulo Dybala resta sempre in bilico. L’attaccante argentino, a causa di vari infortuni, ha reso al di sotto delle aspettative

La Juventus continua a lavorare tra cessioni eccellenti ed acquisti di assoluto valore. Il club bianconero starebbe programmando la prossima stagione cercando di puntellare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Una situazione complicata, inoltre, quella riguardante da vicino l’attaccante argentino, Paulo Dybala, che potrebbe partire al termine dell’anno calcistico senza rinnovo contrattuale. Finora il sudamericano non ha reso come da aspettative anche a causa dei diversi infortuni che gli hanno impedito di scendere in campo al fianco di Ronaldo e compagni.

Calciomercato Juventus, Dybala fa imbufalire il club bianconero

Il suo legame contrattuale con la Juventus scadrà tra meno di 18 mesi e così il portale inglese “CaughtOffside” ha svelato come la dirigenza stia pensando anche al suo addio. Lo stesso Dybala chiederebbe anche un aumento di stipendio in caso di rinnovo con il top club italiano arrivando a chiedere anche 10 milioni di euro all’anno. Il club torinese non sarebbe propenso ad accettare tutto ciò anche a causa della crisi provocato dal Covid-19-

Sulle sue tracce ci sarebbe un club della Premier League, molto interessato al 27enne attaccante della Juventus: si tratta dell’Everton guidato dall’allenatore italiano Carlo Ancelotti. La stessa “Joya” non sarebbe felice di questa nuova destinazione con il club italiano che aveva pensato anche di sfruttare l’affare per inserire Moise Kean, di proprietà degli inglesi ed attualmente in prestito al PSG. Con la maglia della squadra parigina, è esploso definitivamente mettendo a segno ben 17 gol complessivamente in stagione. Con Mbappe e Icardi, e non solo, è diventato una macchina da rete senza eguali con la Juventus che l’ha messo nuovamente nel mirino.

L’attaccante della Nazionale italiana sarebbe anche felice di tornare a Torino visto che è originario di Asti: un gradito ritorno quello di vestire la maglia bianconera dopo l’addio sotto la gestione Sarri.