La Juventus sembra pronta a spostare diverse pedine in ottica calciomercato. Attenzione alla pista proveniente dalla Spagna e alla richiesta della big: cifre e dettagli

La Juventus non sta certamente vivendo un momento felice della sua storia. Dopo anni di vittorie, i bianconeri si trovano, infatti, a dover inseguire e probabilmente hanno perso ormai il treno in campionato, mentre in Champions League è arrivata una brutta eliminazione per mano del Porto.

Il calciomercato estivo si preannuncia dunque bollente per i colori bianconeri. La squadra sembra all’alba di una vera e propria rivoluzione e diversi interpreti potrebbero essere cambiati nei prossimi mesi. L’intenzione della società sembra proprio puntare su alcuni dei migliori giovani in circolazione, creando un sapiente mix con profilo più esperti, in modo da formazione una rosa fin da subito competitiva per tornare a vincere. In tal senso, bisogna tenere in considerazione una pista proveniente dalla Spagna, che potrebbe rivelarsi particolarmente importante per il centrocampo bianconero. Scopriamo di cosa si tratta e dei possibili scenari in ottica mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Out Ronaldo e Pirlo, in Allegri: quanti top nel mirino!

Calciomercato Juventus, il Barcellona propone lo scambio per Cuadrado: cifre super

Anche il Barcellona, allo stesso tempo, potrebbe valutare diversi nomi per completare la rosa. Uno di questi potrebbe essere Juan Cuadrado. Il laterale è protagonista di una stagione ottima agli ordini di Andrea Pirlo, in cui ha sfornato molti assist e gol pesanti. Il colombiano potrebbe essere nel mirino del Barcellona che allo stesso tempo valutano l’inserimento nella trattativa di un calciatore considerato ormai un esubero dal club blaugrana.

Stiamo parlando di Sergio Busquets. Il mediano ha fatto la fortuna del Barcellona in tutta la sua carriera, ma ora potrebbe essere al passo d’addio. I rapporti tra club sono ottimi e la Juventus potrebbe essere la destinazione per il suo futuro. Il Barcellona propone l’inserimento del mediano nella trattativa per arrivare a Cuadrado. Entrambi i calciatori sarebbero valutati 35 milioni di euro, in modo da garantire una corposa plusvalenza per il bilancio. Vedremo se la trattativa decollerà nelle prossime settimane o se il futuro di Cuadrado sarà ancora alla Juventus.