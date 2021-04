Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora tutto da vedere e anche la Juventus è in corsa per il suo ritorno: ma in pole c’è un altro club

La scommessa Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus molto probabilmente non verrà vinta dal club bianconero. Il tecnico nella sua prima stagione non è riuscito a confermare quell’egemonia durata nove anni nel campionato italiano. Infatti ad essere immolata verso lo scudetto è ormai l’Inter, che si trova a più otto dal Milan ed è distante 12 punti proprio dalla Juventus. Così la società juventina non può che considerare l’addio di Andrea Pirlo a fine stagione.

Sono diversi i nomi che Fabio Paratici insieme alla dirigenza stanno valutando per trovare l’erede. Tra questi c’è anche Massimiliano Allegri, che proprio dopo l’esperienza alla Juventus è rimasto fermo per due anni. Ora per lui arriva il momento di tornare in panchina, ma il futuro potrebbe non essere bianconero.

Calciomercato Juventus, futuro Allegri: Real Madrid in pole

Uno degli allenatori più desiderati del momento continua ad essere Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juventus sono due anni che è senza panchina, e a giugno sembrerebbe pronto per una nuova avventura. Sono diversi i club a cui è stato accostato, tra cui anche la Juventus.

Ma i bookmaker sembrerebbero certi che più che il ritorno in bianconero, in pole position ci sarebbe un altro club. Infatti, secondo le quote proposte da ‘Sisal MatchPoint’, sembrerebbe essere il Real Madrid la squadra favorita, quotata a 4.50. Subito dopo i ‘Blancos’ c’è il Napoli, quotato a 5 e addirittura un altro inizio di stagione senza squadra dato a 6. Poi viene la Juventus a 7.50, seguita dall’Inter a 12. Attenzione però alla quota per “Altro”, che è data a 3, ovvero la quota inferiore a tutte, che potrebbe comprendere anche la Roma. Solo tra qualche mese scopriremo quale sarà la nuova destinazione di Allegri.