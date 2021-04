Pirlo potrebbe dire addio in casa Juventus: possibile una rivoluzione nella squadra con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina

La Juventus è seriamente concentrata sul proprio futuro. L’annata in corso è stata certamente la peggiore degli ultimi dieci anni, periodo in cui i bianconeri hanno dominato il calcio italiano e sono riusciti a raggiungere due finali in Champions League. Nelle precedenti stagioni, però, il gruppo è andato sempre peggiorando: nella competizione europea ha accumulato un quarto di finale e due uscite consecutive agli ottavi in tre edizioni. Questa volta la sentenza è arrivata dal Porto. Molti elementi sono, quindi, in discussione e potrebbero fare le valigie. Su tutti il tecnico Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza da allenatore, forse troppo più grande di lui. Come eventuale sostituto, la società sta pensando a varie opzioni. Tra queste ci sarebbe anche un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, inoltre, pare abbia già in mente importanti decisioni da prendere in sede di calciomercato. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Pirlo e Ronaldo: il piano di Allegri

La Juventus, quindi, vorrebbe mettere in atto una vera e propria ricostruzione. L’ipotesi prende sempre più corpo, visti i numerosi elementi che hanno deluso le aspettative molto elevate del club. Pirlo è tra i maggiori indiziati a lasciare la nave: come sostituto Agnelli e Paratici avrebbero in mente anche l’ex Allegri tra i vari candidati.

Un ritorno che potrebbe dare nuova linfa all’ambiente piemontese, visto il precedente percorso molto importante del toscano in quel di Torino durato cinque anni. Il tecnico, inoltre, pare abbia già in mente un piano per risollevare le sorti della sua vecchia compagine. Innanzitutto, potrebbe decidere di salutare i senatori del gruppo. Tra questi abbiamo Chiellini, Bonucci e lo stesso Cristiano Ronaldo.

Per quanto riguarda gli innesti, invece, bisogna tenere conto della sua profonda stima nei confronti di Karim Benzema, attaccante in forza al Real Madrid. Oltre al francese, apprezza moltissimo anche il profilo di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Gli altri obiettivi potrebbero essere Varane, Locatelli ed Emerson Palmieri, tesserati rispettivamente dei ‘Blancos’, del Sassuolo e del Chelsea. Si tratta senza dubbio di operazioni molto complicate, che dimostrano, però, come l’ex Milan abbia già le idee chiare. Vedremo quale sarà il futuro della Juventus.