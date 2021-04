L’Inter è vicina alla conquista dello scudetto: il titolo permetterebbe a mister Conte di sedersi al tavolo per trattare il rinnovo. Cifre e dettagli

L’Inter avanza a passi da gigante verso la conquista dello scudetto. La fine del campionato è ancora lontana, ma il cuscinetto creato dai nerazzurri con le dirette avversarie fa pensare che ormai l’undici di Conte sia artefice del proprio destino. Una vittoria nel recupero contro il Sassuolo metterebbe l’Inter a 16 punti dall’obiettivo: cinque successi e un pareggio da centrare in nove giornate. Un passo non impossibile.

Calciomercato Inter, rinnovo di Conte a giugno

Vincere lo scudetto sembra ormai il minimo per l’Inter, ma le cose non erano così scontate ad inizio stagione. Mister Antonio Conte è riuscito a portare la squadra dove si aspettava, colmando il famoso ‘gap’ con la Juventus. Dopo aver sfiorato lo scudetto nel passato campionato, ora può conquistarlo, dando inizio a un progetto vincente all’ombra della ‘Madonnina’. Il titolo nazionale metterebbe l’allenatore nella miglior condizione possibile per trattare il rinnovo a fine stagione.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, a giugno è programmato un incontro tra l’Inter ed Antonio Conte per parlare del futuro. L’allenatore ha un contratto in scadenza nel 2022 ed entrambe le parti non hanno intenzione di iniziare un campionato con una situazione in bilico. Cifre astronomiche, con la società pronta a garantire al mister 13,5 milioni d’ingaggio.

Calciomercato Inter, scudetto e poi rinnovo

La vittoria dello scudetto rappresenterebbe infatti solo un punto di partenza. Il prossimo anno l’Inter partirebbe con l’obiettivo di confermarsi in Italia, migliorando anche la performance europea. Se da un lato Conte ha infatti già portato l’Inter a giocarsi una finale di Europa League, adesso bisogna dimostrare caratura internazionale passando almeno il girone di Champions.

Conte è pronto alla sfida e in sede di contrattazioni si parlerà anche di mercato, con il mister che chiederà alla società due, tre innesti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Scudetto, rinforzi e poi rinnovo: il futuro della panchina nerazzurra sembra già scritto. Antonio Conte può essere il traghettatore verso un nuovo ciclo vincente, un passo alla volta. A partire dallo scudetto.