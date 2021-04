Il portiere del Cagliari Cragno è risultato positivo ai controlli per il Covid-19: la notizia è stata resa nota ufficialmente dalla società

Brutte notizie per il Cagliari. La società, in seguito agli ultimi controlli sanitari previsti dall’arrivo del Covid-19, ha riscontrato la positività del portiere Alessio Cragno. Il giocatore è stato posto in isolamento, secondo le norme di sicurezza in vigore. Pesante assenza, quindi, per i sardi nel prossimo match in programma contro l’Inter. Di seguito l’annuncio ufficiale del club: “Il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Alessio Cragno: monitorato con attenzione dal suo rientro con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento“.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, scudetto e poi rinnovo | Cifre e dettagli

Si legge, poi, nell’avviso: “Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.