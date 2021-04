Il Milan dopo il rocambolesco pari contro la Sampdoria è già proiettato alla prossima sessione di calciomercato con un possibile colpo in Serie A: idea scambio due per uno

Il Milan, in attesa di scendere nuovamente in campo per il match contro il Parma, è concentrato sulla stagione che verrà. L’estate rossonera potrebbe portare diversi cambiamenti alla rosa di Pioli: ecco dunque che, in ottica calciomercato, la società meneghina starebbe pensando ad uno scambio.

Calciomercato Milan, colpo Raspadori: ipotesi scambio

Uno dei nomi che è stato accostato con forza al club di via Aldo Rossi, per giugno, è quello di Giacomo Raspadori. Il talentuoso attaccante del Sassuolo, classe 2000 e accostato alla Juventus, potrebbe quindi diventare uno dei prossimi colpi per il reparto avanzato di Pioli. In casa Milan l’idea sarebbe quella di convincere il Sassuolo mettendo sul piatto ben due pedine per lo scambio.

Da un lato Pierre Kalulu: l’ex Lione ha sorpreso fino ad ora e rappresenterebbe un rinforzo in prospettiva per i neroverdi. Dall’altro Rade Krunic: l’esperto centrocampista bosniaco, in scadenza nel 2024 con il ‘Diavolo’, sta facendo fatica a trovare spazio agli ordini di Pioli e potrebbe partire.

Raspadori in questa stagione ha siglato due reti e firmato un assist vincente, nelle 20 presenze complessive agli ordini di mister De Zerbi.