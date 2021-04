Calciomercato Roma, Brozovic e non solo | La lista di Sarri

La Roma potrebbe avere Maurizio Sarri come prossimo allenatore e della lista potrebbe far parte anche Brozovic

Non è ancora chiaro chi sarà il prossimo allenatore della Roma a partire dalla prossima stagione. Difficilmente continuerà a essere Paulo Fonseca. Nuova società, nuova dirigenza, nuovo allenatore. Il portoghese, comunque, terminerà l’anno. Possibilmente cercando di terminare il più alto possibile in classifica. Il prossimo allenatore potrebbe essere Maurizio Sarri, che com’è ovvio che sia indurrebbe Tiago Pinto ad acquistare un certo tipo di giocatori per il suo calcio.

Roma, la lista di Sarri per il mercato

Inevitabile che un allenatore provi a portarsi dietro qualche suo fedelissimo nel momento in cui inizia un’esperienza nuova. In questo caso, Sarri prenderebbe qualcuno dal ‘suo’ Napoli, che ha portato a conquistare 91 punti in Serie A. Si parla di Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic, attualmente in scadenza il prossimo giugno. I due non rinnoveranno coi partenopei e potrebbero rilanciarsi con la Roma.

Altri due giocatori sono Arek Milik ed Emerson Palmieri: il primo, è approdato al Marsiglia dal Napoli lo scorso gennaio, ma desidererebbe ritornare in Italia. Così come il terzino italo-brasiliano, che con Tuchel sta trovando pochissimo spazio. La valutazione che il Chelsea fa di Emerson è di circa 12 milioni di euro. Un’altra suggestione diventerebbe Brozovic, in scadenza nel 2022. Un pericolo per l’Inter, dunque, anche perché la trattativa del rinnovo non è ancora conclusa.