‘Sirene’ dalla Premier League per Theo Hernandez, il Milan lo considera incedibile ma una super offerta potrebbe convincere Maldini

Ieri, è vero, non è stato il migliore in campo contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, ma se il Milan si trova ancora in seconda posizione a lottare per lo scudetto contro i cugini rivali dell’Inter lo si deve anche al terzino sinistro francese, Theo Hernandez. I rossoneri lo considerano praticamente incedibile nella prossima finestra di calciomercato, ma se arrivasse una maxi offerta…

Calciomercato, per Theo Hernandez offerta dalla Premier | Il Milan cede

E la super offerta per Theo Hernandez sarebbe già arrivata dalla Premier League, dal Manchester United per la precisione. Un’offerta a cui il Milan difficilmente potrebbe dire di no, considerata soprattutto la maxi plus valenza che potrebbe riuscire a portare a casa cedendo il terzino sinistro francese, arrivato nel 2019 dal Real Madrid, e in scadenza con i rossoneri nel 2024.

Andiamo con ordine, però. Maldini e tutto il Milan, soprattutto Stefano Pioli, il suo allenatore, non vorrebbero affatto privarsi di Theo nella prossima finestra di calciomercato, dicevamo. I numeri, d’altronde, lo consacrano a essere uno dei titolari inamovibili dell’undici messo in campo dall’allenatore ex Lazio e Fiorentina, ma è anche vero che di questi tempi non si butta via niente.

E quindi la proposta da capogiro che i Red Devils potrebbero recapitare ai rossoneri potrebbe far rivedere un po’ le scelte. Sul piatto, il Manchester United, ha messo al momento 40 milioni di euro, 10 in meno di quanto costerebbe effettivamente, ma in realtà a far pendere l’ago della bilancia verso la cessione sarebbe l’inserimento, nella trattativa, dell’ex Inter Alex Telles. Il brasiliano, classe ’92, ai margini del progetto del mister Ole Gunnar Solskjaer, è invece valutato intorno ai 15 milioni di euro.

In pratica, tra i soldi che arriverebbero più la contropartita tecnica, sicuramente all’altezza del compito, il Milan riuscirebbe a portare a casa due piccioni con una fava, e magari mettere un po’ di quattrini sui conti che, anche questo, di sicuro, non è mai un male. Di questi tempi, ovvio.