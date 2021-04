Il calciomercato nerazzurro, in vista dell’estate, può registrare un clamoroso addio: i nerazzurri non escludono lo scambio per il pilastro di Conte

Una stagione che con ogni probabilità verrà coronata dal tricolore. Conte si gode il momento positivo della sua Inter e guarda con ottimismo al prossimo calciomercato estivo: il club nerazzurro non chiude le porte all’addio del top player, ipotesi maxi scambio con il Barcellona.

Calciomercato Inter, Koeman vuole Lukaku: quattro nomi per lo scambio con il belga

Se da un lato i risultati sul campo stanno sorridendo all’Inter, dall’altro in ottica mercato il rischio per il mercato nerazzurro è la partenza di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il centravanti belga, viste le difficoltà ad arrivare ad Haaland. L’Inter non esclude la cessione dell’ex Manchester, valutandolo ben 120 milioni di euro.

Una cifra che il Barcellona punterebbe ad abbassare drasticamente, inserendo alcune contropartite: l’Inter, in tal senso, non chiude allo scambio. Sul piatto potrebbero finire i cartellini di Coutinho, ormai relegato a riserva da Koeman, al pari di Junior Firpo già accostato alle uscite lo scorso gennaio. Da valutare anche la situazione di Miralem Pjanic che a Barcellona non ha dato il meglio di sè e che potrebbe quindi fare ritorno in Serie A.

I catalani scaricheranno, con ogni probabilità, anche Umtiti: il francese, falcidiato dagli infortuni, non rientra nei piani del club blaugrana.