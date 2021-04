La Juventus continua a deludere e pensa alla rivoluzione per la prossima stagione: ben nove calciatori in uscita

È una stagione davvero difficile quella che sta vivendo la Juventus, che non è mai riuscita a rialzarsi e dopo il ko con il Benevento ieri ha rimediato un pareggio deludente con il Torino per 2-2. I bianconeri sono ormai a dodici punti di distacco dall’Inter e lo scudetto non sembra più raggiungibile: dopo nove anni di vittorie si ferma il dominio bianconero.

La compagine allenata da Andrea Pirlo però deve restare concentrata per non perdere le prime quattro posizioni in campionato che valgono la qualificazione in Champions League. Servono vittorie per distaccarsi dal Napoli che ha gli stessi punti dei bianconeri. A maggio poi ci sarà la finale di Coppa Italia con l’Atalanta che potrebbe rendere il finale di stagione meno amaro.

Calciomercato Juventus, stagione fallimentare: nove addii per ripartire

La Juventus non è sicuramente contenta del rendimento dei propri calciatori e sta già lavorando per programmare il futuro e capire da quali calciatori ripartire. Secondo la ‘Repubblica’ ci sarebbero ben sei calciatori in uscita: Rabiot, Ramsey, Alex Sandro, Demiral, Bentancur e Dybala.

Questi però potrebbero non essere gli unici elementi con la valigia in mano. In estate infatti potrebbe partire anche Cristiano Ronaldo, soprattutto se dovesse trovare una squadra con un’offerta stimolante. Da capire poi cosa succederà con Buffon e Chiellini, che hanno il contratto in scadenza nel mese di giugno.

In totale dunque potrebbero essere ben nove le cessioni da parte della Juventus, che effettuerebbe una vera e propria rivoluzione per ripartire dopo l’annata deludente.