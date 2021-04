La Juventus potrebbe presto investire sul calciomercato alla ricerca di un nuovo difensore di livello. Un paio di nomi importanti sulla scena internazionale potrebbero sfumare

La Juventus è sempre alla ricerca di piste valide per rinforzare la sua difesa. I bianconeri, infatti, hanno imbarcato acqua in diverse occasioni in questa stagione. Probabilmente si è trattato più di errori globali nella fase difensiva che dei centrali in sé, ma in ogni caso la Vecchia Signora sembra alle porte di una nuova possibile rivoluzione nel suo reparto arretrato al termine della stagione.

Giorgio Chiellini potrebbe salutare, almeno sul campo, i colori bianconeri e la posizione di diversi interpreti di livello nel reparto potrebbe mutare improvvisamente a fine anno, soprattutto se il mercato vedrà arrivare offerte convincenti. E’ per questo che Fabio Paratici e in generale la dirigenza stanno valutando diversi possibili colpi anche in entrata. Sono diversi, infatti, i profili seguiti dai bianconeri e alcuni di questi portano in Spagna. Il club, però, dovrà guardarsi dalla folta concorrenza di molte big internazionali. Occhio, in particolare, alla Premier League: di seguito l’ultimo scenario a riguardo.

Calciomercato Juventus, da Koundé a Pau Torres: il Liverpool irrompe

Il Liverpool ha avuto non pochi problemi in difesa in questa stagione. I Reds, dunque, sembrano pronti a intervenire per mettere a disposizione di Jurgen Klopp nomi di primo livello in modo da rinforzare il reparto. Secondo quanto riporta ‘don balon’, i Reds avrebbero individuato in Jules Koundé del Siviglia e Pau Torres del Villarreal due nomi ottimi per rinforzare il reparto.

Jurgen Klopp avrebbe pianificato un investimento da 55 milioni di euro per rinforzare il reparto e in particolare per piombare proprio su uno di questi due calciatore. Una doppia pista che, dunque, si complica per la Juventus e che in generale vedrà come protagoniste alcune delle maggiori big internazionali, dal Barcellona al Manchester City fino ad arrivare a PSG e Real Madrid. Secondo quanto riportano dalla Spagna, il Siviglia per Koundé chiede 60 milioni di euro, mentre il Villarreal valuta Pau Torres 50 milioni di euro.