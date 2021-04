La Juventus non vive un gran momento ma dopo il derby arriva l’indiscrezione clamorosa: ecco cosa hanno fatto Agnelli e Allegri

Continua il momento negativo della Juventus che sta vivendo una stagione delicata e ricca di insidie. I bianconeri speravano di rialzarsi definitivamente con il passare dei mesi dopo la rivoluzione estiva ma tutt’oggi non diminuiscono i passi falsi che potrebbero seriamente compromettere anche la qualificazione in Champions League.

La Juventus ha ormai perso lo scudetto e l’Inter è al comando e ha ben dodici punti di vantaggio sulla ‘Vecchia Signora’, ma non finisce qui. Ora infatti Ronaldo e compagni sono al quarto posto in classifica e devono battagliare in questo mese e mezzo per tenere e blindare la propria posizione, anche se a pari punti c’è il Napoli. Per questo motivo assume un ruolo importante la gara di mercoledì.

Calciomercato Juventus, Agnelli vede il derby con il Torino insieme ad Allegri

Viste le tante difficoltà riscontrate in questi mesi, dunque, la Juventus deve analizzare bene la situazione per decidere quali mosse attuare nella prossima estate. Da ‘Il Giornale’ intanto lanciano un indizio importante riguardate un eventuale ritorno di Allegri. Il giornalista Tony Damascelli ha raccontato che il tecnico e il presidente Agnelli hanno visto il derby insieme

“Non so quale possa essere il futuro professionale di Andrea Pirlo ma so che ieri a Forte dei Marmi, Massimiliano Allegri ha seguito in tivvù il derby, ospite di Andrea Agnelli nella dimora versiliana, sita in via Agnelli. L’incontro aveva, forse, contorni nostalgici ma, giunti a questo punto, il presidente della Juventus si sta rendendo conto che, con la mozione degli affetti, non si possa andare avanti; Pirlo è stato un maestro, in campo, ma in panchina non è nemmeno un supplente e la sua didattica a distanza dimostra lacune pericolose”.

Il rapporto tra i due è ancora positivo e chissà che non sia determinante per un eventuale ritorno in futuro.