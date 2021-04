La vittoria sul Bologna avvicina il tricolore all’Inter di Conte che, tuttavia, programma già la prossima sessione di calciomercato: occhi in Serie A, scambio per il gioiello

In casa Inter è già tempo di pensare alle prossime mosse di calciomercato. Con lo scudetto ormai in tasca, Conte punta a rinforzare la rosa nerazzurra con un nuovo colpo in attacco: idea scambio in Serie A per il vice di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, scambio in Serie A: addio Sensi

Diversi gli infortuni, poco lo spazio concessogli da Conte. Stefano Sensi può cambiare aria e salutare l’Inter, a giugno. L’ex Sassuolo, con il possibile arrivo di nuovi innesti in mediana, rischia di fare tanta panchina. Ecco dunque che in casa nerazzurra l’idea sarebbe quella di puntare ad uno scambio in Serie A, con la Lazio.

Nel mirino c’è Joaquin Correa, reduce da un’annata tutt’altro che esaltante e considerato adesso cedibile dal club di Lotito. La società romana punta a fare cassa con il cartellino dell’argentino, per il quale Marotta avrebbe pronta già un’offerta. 10 milioni di euro cash più il cartellino di Stefano Sensi, per una valutazione complessiva di circa 35 milioni.

Situazione quindi in divenire, con l’Inter che intende farsi avanti per l’argentino che in stagione ha collezionato 31 presenze, 6 reti e 5 assist agli ordini di Inzaghi.