La Juventus programma il prossimo calciomercato estivo con un nome in particolare nel mirino per rinforzare il centrocampo: il presidente allontana lo scambio

Il rocambolesco pari contro il Torino è ormai alle spalle per la Juventus che già in settima affronterà il Napoli di Gattuso. Dal campo al calciomercato, il forte centrocampista rimane sempre nel mirino di Paratici: niente scambio con De Sciglio, il presidente frena i bianconeri.

Calciomercato Juventus, De Sciglio nello scambio: no secco

Secondo quanto riferito da ‘Hommedumatch.fr’, l’intenzione della Juventus sarebbe quella di farsi avanti per Aouar con una particolare richiesta al Lione. Il club bianconero vorrebbe provare ad inserire nella trattativa che porterebbe il talentuoso centrocampista alla corte di Pirlo, il cartellino di Mattia De Sciglio.

Per il terzino, in prestito ai francesi fino a fine stagione, il club di Aulas non avrebbe fretta di chiudere la permanenza in Ligue 1. Il patron del Lione, infatti, non avrebbe intenzione di accettare De Sciglio come parziale contropartita per la cessione di Aouar alla Juventus.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che non intende mollare Aouar: il gioiello francese ha già segnato 6 reti, con 4 assist in 26 presenze stagionali.