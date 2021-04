Il calciomercato estivo della Juventus potrebbe vedere l’addio, a sorpresa, di uno degli ultimi arrivati: Leonardo lo regala a Pochettino

Archiviato il pari nel derby della Mole contro il Torino, per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo recupero di campionato contro il Napoli. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera il rischio crescente è quello di vedere un addio, a sorpresa, nei prossimi mesi: il Psg si fa sotto e prepara l’offensiva per un big di mister Pirlo.

Calciomercato Juventus, PSG alla finestra: Pochettino vuole il big

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Psg avrebbe già posto nel mirino tre obiettivi per la prossima sessione di mercato. Se in difesa è Bailly il prescelto, a centrocampo oltre a Thiago Alcantara il nome caldo può essere quello del brasiliano Arthur.

Il centrocampista, arrivato dal Barcellona nello scambio con Pjanic la scorsa estate, è uno dei primi nomi sull’agenda di Pochettino. La valutazione che la Juventus fa del 24enne verdeoro è però alta: almeno 45-50 milioni per lasciarlo partire, il Psg resta vigile alla finestra.

Sono 26 le presenze in stagione agli ordini di Pirlo per Arthur, andato a segno una sola volta in maglia bianconera.