Cadiz-Valencia, Diakhaby e compagni abbandonano il campo | Il motivo

Ancora un caso proveniente dalla Liga durante la sfida di campionato tra Cadiz e Valencia. Il calciatore della squadra ospite, Diahkaby, ha deciso di abbandonare il campo e così è stato seguito dai propri compagni: come svelato in anteprima dal portale spagnolo “Marca” ci sarebbero stati degli insulti razzisti nei suoi confronti ma è tutto ancora da confermare. Il giocatore in questione sarebbe Cala visto che entrambi stavano lottando per conquistare un pallone.

La squadra spagnola è rientrata rapidamente negli spogliatoio per poi prendere la decisione di tornare a giocare. Pochi minuti è arrivato il tweet del Valencia: “La squadra si è riunita e ha deciso di tornare a lottare in campo, ma condanna il razzismo in ogni sua forma”. Non c’è in campo, però, Diakhaby che ha preferito così di staccare completamente la spina senza scendere nuovamente sul terreno di gioco.