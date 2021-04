Termina 2-2 il derby tra Torino e Juventus: al termine del match il tecnico bianconero Andrea Pirlo commenta la prestazione dei suoi

La Juventus non sa più vincere e lo testimoniano le ultime partite, sulla carta da vincere senza problemi. Infatti prima della sosta per gli impegni delle Nazionali i bianconeri hanno perso inaspettatamente contro il Benevento. Mentre oggi, contro il Torino, è arrivato solo un pari, grazie al gol del solito Cristiano Ronaldo nel finale di partita. Al termine del match ai microfoni di ‘Dazn’ si presenta il tecnico Andrea Pirlo.

Sui tanti gol presi e sulla mancata profondità della squadra afferma: “Dobbiamo migliorare, capire che non possiamo deconcentrarci nemmeno per un attimo, perché sennò paghiamo. Trovare la profondità con squadre che difendono con tanti giocatori e stanno basse è difficile. Per questo motivo dobbiamo andare sugli esterni e poi cercare di andare in area”.

Torino-Juventus, Pirlo sulla stagione: “Non siamo contenti”

Il tecnico della Juventus non è certamente contento della prestazione dei suoi quest’oggi, nel match pareggiato per 2-2 contro il Torino. Così Andrea Pirlo ai microfoni di ‘Dazn’ rivela:” Se non vinci non puoi essere soddisfatto. Serve vincere per avere una maggiore serenità, dobbiamo migliorare. Sicuramente non siamo contenti della stagione, perdiamo troppi punti per strada”.

Non è d’accordo poi sul fatto che la squadra non abbia reagito: “Una reazione c’è stata, poi il gioco diventa meno fluido con le squadre abituate a difendere con tanti giocatori in area. Dopo il gol secondo me abbiamo avuto una buona reazione. È normale che ci siano degli errori, come il fatto che a cinque minuti dalla fine quando pareggi tenti il tutto per tutto”.