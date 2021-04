A causa dell’errore di Theo Hernandez, il Milan si trovava sotto 1-0 in casa contro la Sampdoria: i tifosi esplodono su Twitter

Sampdoria in dieci e nonostante questo in avanti sul punteggio a San Siro contro il Milan, questo fino al pareggio di Hauge. La colpa, però, dell’iniziale svantaggio per la squadra di Stefano Pioli in pieno zona scudetto, i tifosi sanno a chi imputarla. E su Twitter esplodono contro il terzino sinistro francese, al centro anche degli interessi del calciomercato, che ha appunto propiziato il gol dell’eterno Fabio Quagliarella.

Milan-Sampdoria, tifosi contro Theo Hernandez | “Ha finito i bonus!”

I tifosi del Milan, l’iniziale svantaggio in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, non l’hanno presa proprio molto bene. E tra “Ha finito i bonus!” e “gioca sempre in ciabatte”, Theo Hernandez è diventato il capro espiatorio di una squadra che alla fine riesce a portare un punto a casa importantissimo per la lotta scudetto.

Theo insultato per non aver avuto la lucidità di dare la palla al compagno di la mentre andava come Bolt — Maldinismo (@GiovaB95) April 3, 2021 Sono tre mesi che gioca così ma facciamo finta di niente, non sono preoccupato per le qualità perchè è fortissimo Theo ma per la testa sì, gioca sempre in ciabatte. — 👑 (@Pirichello) April 3, 2021

Ma non sono gli unici tweet al vetriolo rivolti al terzino sinistro francese. E quindi si deve avvisare che il campionato non è finito dopo Milan-Lazio, o ancora: “Imbarazzante che si presenti così dopo due settimane di Milanello e divano”.

Avvisate Theo Hernandez che nel 2021 il campionato è ripreso, non è finito dopo Milan-Lazio. — 👑 (@Pirichello) April 3, 2021