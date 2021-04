Calciomercato Roma, Sarri sfida Allegri | Porta Milik: via la punta

Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri si sfidano per la panchina di Serie A. I due tecnici variano anche le possibili scelte in attacco: ecco le ultime novità

La Roma sembra pronta a una vera e propria rivoluzione, a partire dalla panchina e che potrebbe sfociare in grossi cambiamenti anche in rosa. Da mesi si parla del possibile addio di Paulo Fonseca, nonostante il quadro attuale veda i giallorossi in corsa sia per un posto in Champions League, sia in Europa League. Per la panchina, il primo nome resta assolutamente quello di Massimiliano Allegri, ma non è l’unica pista valutata dal club giallorosso. Risale, infatti, il nome di Maurizio Sarri, a caccia da mesi di una nuova avventura dopo l’esperienza alla Juventus. Per il tecnico ex Napoli, attenzione anche alla possibile pista Milan: in caso di tracollo e mancato approdo in Champions League, il suo nome potrebbe essere in corsa per sostituire Stefano Pioli.

Calciomercato Roma, da Allegri a Sarri: ricadute anche sull’attacco

Il tecnico ex Napoli, in ogni caso, considera la squadra capitolina una prima scelta assoluta. Proprio per questo motivo, la sua candidatura è da tenere in seria considerazione. Un suo sbarco a Roma, ad ogni modo altererebbe le valutazioni anche per l’attacco del club giallorosso. In tal senso, occhio al nome di Arkadiusz Milik. La punta potrebbe liberarsi per 12 milioni dal Marsiglia in estate ed è un profilo che piace ampiamente alla Juventus. In caso di arrivo del polacco, sarebbe pronta la partenza di Borja Mayoral: vedremo se questo scenario si concretizzerà nel prossimo futuro.