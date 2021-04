Il Milan è da sempre attento alle occasioni a costo zero: a giugno possibile un triplo colpo con un giocatore che già milita in Serie A

Il calciomercato è ormai alle porte e per le società è tempo di iniziare a delineare possibili colpi e strategie. Il periodo di crisi economica prolungata rende scarse le risorse a disposizione, ma i club sono pronti a muoversi cercando di sfruttare scambi e occasioni a costo zero. Una strategia vincente già sposata in passato dal Milan e che potrebbe riproporsi a giugno.

Calciomercato Milan, triplo colpo a zero

La dirigenza rossonera sta infatti pensando ad un triplo colpo a costo zero, uno dei quali dalla Serie A. Stiamo parlando di Elseid Hysaj, terzino classe 1994 in scadenza a giugno con il Napoli. I partenopei non puntano più sull’albanese, ormai sulla lista dei partenti: il rinnovo non ci sarà e potrebbe sbarcare in rossonero. Per lui 15 presenze e un assist in stagione, con una delle migliori partite giocate proprio a ‘San Siro’ contro il Milan.

Ma nei pensieri rossoneri ci sono altri due calciatori, entrambi attaccanti e da tempo seguiti da Maldini. I riferimenti sono a Olivier Giroud e a Florian Thauvin. Il francese – classe 1986 – è in continuo contrasto con il Chelsea, club con il quale va a scadenza a giugno. Il rinnovo non è scontato visto che in Premier League viene utilizzato poco da Tuchel: appena 14 presenze, ma già dieci gol complessivi tra campionato e Champions League.

Calciomercato Milan, anche Thauvin nel mirino

Dulcis in fundo Thauvin, fantasista classe 1993 da sempre nel mirino del Milan. Al contrario dei precedenti, il francese è punto fermo del Marsiglia, club con il quale ha collezionato otto gol e sette assist in 29 presenze in Ligue 1. Il giocatore ha però un contratto in scadenza a giugno e potrebbe valutare l’ipotesi di giocare in Serie A. Da definire, però, i termini dell’ingaggio.

Hysaj, Giroud, Thauvin: un triplo colpo a zero che potrebbe rilevarsi decisivo anche per il ritorno del Milan in Champions League. Giocatori esperti, affidabili e due offensivi dal fiuto del gol. Il Milan è vigile sul mercato, pronto a spendere le sue carte per costruire una rosa sempre più competitiva.