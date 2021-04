Calciomercato Milan, Aguero nel mirino | Ostacolo ingaggio e non solo

Il Milan potrebbe mettere le mani sul Kun Aguero, ma ci sono due ostacoli: uno di questi è l’ingaggio dell’argentino

Il Milan è sempre pronto a sfruttare le occasioni che presenta il mercato. Una di queste sarà -anzi, lo è già da adesso- Sergio Aguero. Il centravanti argentino lascerà ufficialmente il Manchester City a fine stagione, come comunicato dallo stesso club inglese sul proprio sito. ‘El Kun‘ non rinnoverà il contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, e già da ora è libero di firmare gratis con qualsiasi club. Nei mesi scorsi si era parlato di un interesse proprio di Paolo Maldini, dt rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, multa salata | Big più vicino all’addio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per il bomer | Sul piatto Rabiot

Milan, contatto con Aguero

Il giornalista inglese del Sunday Times e Daily Record, Duncan Castles, ha confermato la pista Milan per Aguero nella trasmissione radiofonica ‘The Transfer Window‘. Di seguito, le parole del giornalista: “Di certo ci vorranno tanti soldi per l’ingaggio, lui sta prendendo tempo per decidere la prossima destinazione. L’Inter ha iniziato ad approcciarsi, insieme a PSG e Barcellona. Il Milan lo ha contattato ed è interessato a lui“.

Tante le squadre interessate ad Aguero, tra queste c’è anche l’Independiente e il Chelsea. Tuttavia, Castles ha anche specificato che “la Serie A non affascina molto, pensa di poter ambire a qualcosa di meglio“. Un aspetto da non sottovalutare, non solo per il Milan, ma anche per Inter e Juventus. El Kun, comunque, guadagna anche 15 milioni di euro a stagione.