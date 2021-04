La Juventus deve fare i conti con un primo colpo di calciomercato sfumato: il bomber, corteggiato a più riprese, ha scelto il Real Madrid

Il calciomercato entra nel vivo e le big del vecchio continente hanno già iniziato a duellare per accaparrarsi i top player del momento. Diversi sono i giocatori in scadenza di contratto, ma c’è anche chi – nonostante un accordo – è pronto a fare le valigie e a provare nuove esperienze. Un giro di attaccanti che al momento sembra aver penalizzato la Juventus, sorpresa dalla scelta di un suo corteggiato.

Calciomercato Juventus, sfuma Haaland

La Juventus deve incassare il ‘no’ di Erling Haaland e puntare verso nuovi obiettivi. Il club bianconero era pronto a lanciarsi alla carica del top player, corteggiato già in passato prima del suo approdo al Borussia Dortmund. L’attaccante – che ha un contratto con i tedeschi fino al 2024 – ha scelto la Liga ed è pronto a vestire la casacca del Real Madrid.

Sono giorni frenetici per Haaland ed il suo agente, Mino Raiola, visto con il padre del ragazzo nei quartier generali di Barcellona e Real Madrid. Secondo quanto riferisce ‘AS’, proprio il genitore del ragazzo avrebbe confermato la volontà di Haaland di giocare per i Blancos allo stadio Bernabeu.

Calciomercato Juventus, bomber al Real Madrid

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo un ‘oceano’. Il Real Madrid non ha infatti intenzione di aprire un’asta milionaria con il Barcellona per accaparrarsi le gesta del fenomeno norvegese. L’idea è di affrontare l’operazione con trasparenza, in modo classico, presentando un’offerta formale al Borussia Dortmund. I tedeschi chiedono cifre vicine ai 150-170 milioni, ma Perez ha un asso nella manica.

Il Real Madrid conta sulla volontà del calciatore e spera possa esprimere formalmente la sua intenzione di lasciare la squadra tedesca con un documento firmato in cui comunica le sue volontà. La strada è ancora lunga, ma una cosa è certa: Haaland non giocherà per la Juventus la prossima stagione. Il club bianconero deve guardare altrove per rinforzare un reparto offensivo che necessita di novità.