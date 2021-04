Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Raggiunge Pjanic

La Juventus potrebbe dire addio ad Adrien Rabiot, protagonista di un possibile scambio con il Barcellona stile Pjanic

La Juventus la scorsa estate ha impostato uno scambio col Barcellona, che ha portato a Torino il brasiliano Arthur. Percorso inverso, invece, per Miralem Pjanic. Un’operazione volta soprattutto ad aggiustare un bilancio che, al momento, è molto in difficoltà. E come la scorsa estate, potrebbe capitare una nuova occasione per mettere un po’ le cose a posto, soprattutto per le tante spese che deve affrontare il club bianconero ogni anno. E l’addio potrebbe essere di Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot al Barcellona

La Juventus potrebbe dunque imbastire nuovamente uno scambio con il Barcellona. I rapporti tra i due club sono molto buoni, dunque una nuova trattativa per aggiustare il bilancio farebbe molto comodo. I bianconeri coinvolgerebbero Adrien Rabiot, mentre il Barça Sergi Roberto. Lo spagnolo è stato seguito a lungo da Paratici e Agnelli nelle scorse sessioni di mercato e il suo essere ‘jolly’ servirebbe ad Andrea Pirlo. La valutazione che la Juve fa del francese è di circa 45 milioni di euro, mentre quella di Sergi Roberto è di 50 milioni. Per entrambe sarebbe tutta plusvalenza, siccome lo spagnolo è un prodotto della cantera e Rabiot arrivò a zero.