La Juventus è a caccia di un nuovo terzino. Nell’ottica del progetto giovani di Pirlo potrebbe intrigare Pedro Porro: tra Manchester City e Sporting

La recente sosta per le nazionali ha messo sotto i riflettori anche il giovane Pedro Porro, terzino destro iberico che ha debuttato nella vittoria all’ultimo respiro della Spagna contro la Georgia, con tanto di lacrime a fine gara. Una scena emozionante che ha visto protagonista l’esterno iberico classe 1999 di proprietà del Manchester City ma in prestito biennale allo Sporting CP, club lusitano col quale sta mettendo in scena una grandissima stagione. Il suo exploit di quest’anno ha inevitabilmente dato il via a tante speculazioni in merito ad un futuro ad oggi tutto da scrivere, e che potrebbe andare in diverse direzioni.

Calciomercato Juventus, scambio in difesa: mirino puntato su Pedro Porro

Stagione da 30 presenze con ben 4 reti e 1 assist per Porro che con la maglia dello Sporting è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo dell’intero campionato portoghese, attirando su di se l’attenzione di diversi club. In particolare in Spagna il ragazzo sarebbe finito nel mirino del Real Madrid che dovrebbe andare a rinnovare la corsia di destra alla luce dei tanti problemi fisici di Carvajal e Odriozola. Porro però ha tutte le carte in regola per essere un calciatore anche da Juventus.

Il classe 1999 iberico rientrerebbe perfettamente nella direzione del progetto giovani impostato con Pirlo dalla società bianconera, che potrebbe ammortizzare i costi con un calciatore giovane, talentuoso, in rampa di lancio e soprattutto futuribile. In Portogallo sta facendo benissimo e sia in caso di riscatto da parte dello Sporting, che di rientro alla base al Manchester City la Juventus potrebbe provare un’offensiva. Nel caso specifico di un rientro anticipato in Premier il club di Agnelli potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano spesso accostato ai Citizens e tra i preferiti di Pep Guardiola. Un affare che così facendo ricalcherebbe quanto già fatto nel recente passato con il passaggio di Danilo alla Juve e Cancelo a Manchester. Un nuovo scambio sulle fasce che potrebbe far felici tutti. D’altro canto i bianconeri mantengono comunque la guardia altissima e monitorano la situazione nel caso in cui Porro dovesse restare ulteriormente in Portogallo anche al termine del prestito biennale.