La Juventus stringe con il Sassuolo per chiudere la trattativa per il mediano della Nazionale, la proposta di scambio non convince

Il centrocampo è uno dei tasselli deboli della Juventus, stando alle ultime uscite importanti degli uomini di Andrea Pirlo, con l’uscita in Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e la sconfitta interna contro il Benevento di Filippo Inzaghi. In vista del prossimo calciomercato, il club di Andrea Agnelli sta pensando a una rivoluzione, che potrebbe partire proprio dal reparto sopracitato. L’idea è quella di portare alla corte bianconera uno dei giocatori più in forma di questo campionato, che tanto bene sta facendo anche con la maglia della Nazionale azzurra.

Calciomercato Juventus, stretta per Locatelli | Le ipotesi in campo

L’obiettivo numero uno della dirigenza della Juventus, capitanata da Fabio Paratici, sembra proprio essere Manuel Locatelli, che proprio domenica scorsa ha segnato il suo primo gol in Nazionale nella sfida contro la Bulgaria vinta dall’Italia per 2-0. Ma i numeri del mediano del Sassuolo, ex Milan, si stanno vedendo anche in Serie A, e quindi i bianconeri non sono gli unici a voler accaparrarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Daniele Adani, inoltre, in una diretta alla ‘Bobo Tv’ su Twitch, ha dato un indizio non da poco sull’eventuale passaggio di Locatelli ai bianconeri: “Ha dimostrato di essere un giocatore importante e ora probabilmente andrà alla Juve”.

Il club di Torino sta provando a chiudere il prima possibile l’affare con la squadra di De Zerbi, ma ci sarebbero dei problemi. Infatti, pare proprio che dal Sassuolo vogliano una contropartita tecnica che la Juventus non è disposta a cedere a titolo definitivo. Il nome che circola è quello di Nicolò Rovella, di proprietà dei bianconeri, ma in prestito al Genoa fino a giugno del 2022, anche se sono condizioni che potrebbero essere riviste.

Il costo del cartellino di Locatelli si aggira intorno ai 40 milioni, mentre quello del classe 2001 arriva a 18 milioni. Oltre allo scambio quindi servirebbero anche soldi alla Juventus per strappare il mediano al Sassuolo, e alla concorrenza. Il problema rimane il fatto che, appunto, dalla dirigenza non ci sarebbe la volontà, come già detto, di privarsi di Rovella in ottica futura, vista sia la giovane età, ma anche l’investimento fatto soltanto a gennaio del 2021.