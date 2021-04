Calciomercato Juventus, Inzaghi chiude la porta | L'annuncio

Arrivano le parole di Simone Inzaghi sul suo futuro: l’allenatore ha giurato amore alla Lazio, verosimilmente tramonta la pista Juventus

La Juventus sta vivendo la peggior stagione degli ultimi dieci anni con Andrea Pirlo alla sui guida. Ecco perché non sono escluse delle valutazioni sul suo futuro, con alcuni allenatori nella lista del ds Paratici e del presidente Agnelli. Uno di questi è Simone Inzaghi, attualmente alla Lazio e col futuro non ancora deciso. Anche se, stando alle sue parole in conferenza stampa, non dovrebbero esserci grossi colpi di scena.

Juventus, Inzaghi resta alla Lazio

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul rinnovo: “Sono contento di quanto fatto per la Lazio, spero di andare avanti per altri anni. Lotito sa che questa è la mia prima scelta. Bisognerà sedersi e parlare, è normale, lo si fa in tutte le famiglie. Penso che questo matrimonio possa continuare nel migliore dei modi, senza se e senza ma. Anche perché anch’io per il presidente sono la prima scelta“.

Insomma, un rinnovo che non si è ancora formalizzato, ma che sembra destinato ad arrivare. Almeno stando alle parole di Inzaghi. Questo chiude la porta alla Juventus per il futuro, che aveva valutato la candidatura dell’allenatore biancoceleste. Quest’ultimo verosimilmente si incontrerà con Lotito la prossima settimana per la firma