In casa Juventus sembra calare il gelo con il big che, a giugno, potrebbe dire addio: mega multa in arrivo

Ore calde in casa Juventus per l’ìimminente sfida contro il Torino. Il derby della Molte che, tuttavia, non vedrà protagonisti Arthur, Dybala e McKennie. Il trio è stato infatti punito da Pirlo, dopo il caos per la festa violando le norme anti-covid, con l’esclusione dalla lista dei convocati. Maxi multa in arrivo: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per il bomer | Sul piatto Rabiot

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, tra riscatto e addio | Scambio con Guardiola

Calciomercato Juventus, mega multa: gelo con Dybala

Una festa che costerà caro a Paulo Dybala. L’argentino, insieme ai compagni Arthur e McKennie, nelle scorse ore è stato protagonista di una situazione che ha fatto infuriare la Juventus. Il club bianconero, con il quale Dybala discute da tempo del possibile rinnovo oltre il 30 giugno 2022, avrebbe intenzione di infliggere una salatissima multa ai tre bianconeri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per l’attaccante, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, si tratterebbe di ben 300mila euro. Una cifra simbolica, importante e che farà calare ancor di più il gelo tra la società torinese e l’ex Palermo. Secondo ‘Tuttosport’, invece, la sanzione che la Juventus comminerà ai tre bianconeri arriverà fino al 30% delle mensilità dei giocatori.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Annuncio in tv

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, post Pirlo | Svolta improvvisa!

Una punizione molto pesante, dopo l’esclusione da parte di Pirlo dall’elenco dei convocati per il derby di oggi contro il Torino.