Carlo Ancelotti tenta l’assalto nella Juventus puntando ad Adrien Rabiot: ipotesi di scambio con un attaccante

Il calciomercato della Juventus inizia sin da ora a prendere vita. Infatti i bianconeri continuano a cercare nuovi rinforzi per la prossima stagione, ma bisogna anche pensare alle cessioni, parte fondamentale per riuscire a investire. Così Fabio Paratici insieme alla dirigenza juventina cercano di capire quali sono i giocatori intoccabili e chi invece davanti all’offerta giusta può partire.

Nel frattempo bisognerà riuscire a resistere agli assalti dei club ai talenti in rosa. Dall’Inghilterra infatti, a mettere subito gli occhi nella squadra bianconera è Carlo Ancellotti. Nel suo Everton vorrebbe portare il centrocampista Adrien Rabiot, che nella Juventus non riesce ancora a mostrare a pieno il proprio valore. Per farlo si pensa ad un eventuale scambio con l’ex.

Calciomercato Juventus, scambio Rabiot-Kean: chiesto il conguaglio economico

Si potrebbero incrociare nuovamente le strade di Moise Kean e la Juventus. Tutto però parte da Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, attuale proprietario del cartellino dell’attaccante. Infatti il tecnico italiano vorrebbe cercare di portare nella sua rosa il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, che con la maglia bianconera continua a non convincere a pieno.

Così la società juventina potrebbe approfittarne per chiedere uno scambio con Moise Kean, proprio quell’attaccante venduto all’Everton due anni fa, ma che ora con le prestazioni messe in campo con il PSG fa gola a diversi club. Lo scambio in casa Everton verrebbe anche accettato, ma ad una condizione. Infatti, vista la differenza di valutazione dei due, 38 milioni l’attaccante e 25 il centrocampista, i ‘Toffees’ vorrebbero anche un conguaglio economico di circa 13-15 milioni. Dunque uno sforzo economico che la Juventus dovrà fare per riportare il bomber lasciato partire nella Torino bianconera.