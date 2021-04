Calciomercato Inter, spunta Bailly per la difesa | Duello in Serie A

L’Inter sembra pronta a cambiare diverse pedine in difesa sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero andare all’assalto del centrale: corsa a due

L’Inter non si ferma in campionato, a caccia di punti decisivi in ottica scudetto. I nerazzurri non possono sbagliare contro il Bologna, ma allo stesso tempo sullo sfondo restano le dinamiche legate al calciomercato. La Beneamata, infatti, potrebbe dare nuova linfa in difesa, ma non tra i titolarissimi. Alle spalle di Stefan de Vrij e Milan Skriniar, si profila infatti l’arrivo di un nuovo nome per rinforzare ulteriormente il reparto: spunta una nuova alternativa dall’Inghilterra.

Calciomercato Inter, spunta Bailly: pole Maksimovic. I nomi per la difesa

L’Inter probabilmente vedrà gli addii di Ranocchia e Kolarov al termine della stagione. In tal senso, Marotta e Ausilio sembrano pronti ad andare a caccia di un’alternativa di valore per completare il reparto arretrato. Come riporta ‘Interlive.it’, attenzione al nome di Eric Bailly, difensore del Manchester United in scadenza a giugno del 2022. I Red Devils chiedono comunque 15-20 milioni di euro per il calciatore: i rapporti tra club sono ottimi, ma l’ingaggio è comunque da 4-5 milioni di euro. Per questo l’alternativa in pole position porta al nome di Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto a giugno 2021.