Il prossimo calciomercato estivo potrebbe riservare una grande occasione per Juventus e Roma: big in attacco, è corsa a tre

Il derby della Mole alle 18 contro il Torino, sul cammino della Juventus che deve continuare a vincere per non perdere il treno che porta alla vetta. Dal campo al calciomercato, per i bianconeri ma non solo, potrebbe prospettarsi un ritorno di fiamma a giugno: il big viene scaricato dal top club.

Calciomercato Juventus e Roma, addio Psg: corsa a tre per il big

Secondo quanto riportato da ‘AS’, il Psg avrebbe già pianificato le prossime mosse di mercato per quanto riguarda l’attacco. Mauricio Pochettino e Leonardo faranno di tutto per trattenere e prolungare gli accordi di Neymar e Mbappè, considerati pedine fondamentali per la squadra francese. Ecco dunque che, per fare cassa, il club di Al-Khelaifi ha intenzione di mettere sul mercato Mauro Icardi. L’argentino, messo in ombra da Moise Kean sul quale il Psg intende puntare con forza per il futuro, dirà addio durante l’estate.

Pagato 50 milioni la scorsa estate, per l’ex capitano dell’Inter si prospetta una tripla pista. La Juventus non ha mai nascosto la stima per l’argentino e, con una mini rivoluzione in attacco, potrebbe puntare proprio su Icardi. Alla finestra resta la Roma che con ogni probabilità saluterà Dzeko in estate. Attenzione anche al Manchester United, a caccia di rinforzi per l’attacco di Solskjar ed interessato al bomber 28enne la cui valutazione attuale è scesa a 40 milioni.

Situazione quindi in divenire, il Psg scarica Icardi: Juventus e Roma pronte a sfidare i ‘Red Devils’ nella corsa a Maurito.