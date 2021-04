Posticipo serale tra Bologna e Inter allo Stadio Renato Dall’Ara: dopo solo mezz’ora dall’inizio del match un difensore esce per infortunio

Partita fondamentale per l’Inter quella di questa sera contro il Bologna. Infatti i nerazzurri possono approfittare dei pareggi di Juventus e Milan, rispettivamente contro Torino e Sampdoria, per prendere una distanza ancora più importante nei confronti delle inseguitrici per lo scudetto.

Alla mezz’ora del primo tempo a portare avanti la squadra di Antonio Conte è il solito Romelu Lukaku. Subito dopo però arriva la seconda brutta notizia per Sinisa Mihajlovic. Infatti il difensore Takehiro Tomiyasu è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Al suo posto entra Lorenzo De Silvestri. Sarà da valutare l’infortunio del giapponese in vista del prossimo match di campionato allo Stadio Olimpico contro la Roma, in programma domenica prossima alle 18.