Dopo il festino dell’ultimo giorno di marzo, Pirlo annuncia la decisione in conferenza stampa per McKennie, Dybala e Arthur

Dopo la multa da parte dello stato italiano e la sanzione da parte della Juventus, l’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, prende la sua decisione per il derby contro il Torino di domani alle 18 per quanto riguarda la condotta dei tre giocatori che l’altra sera sono stati scoperti durante un festino non proprio legale in epoca di pandemia e di Covid.

McKennie, Dybala e Arthur, secondo quanto annuncia in conferenza stampa il mister bresciano: “non sono convocati per la gara di domani. Vedremo quando torneranno a lavorare. Non voglio più avere a che fare con questo discorso”.

Pirlo aggiunge che “la decisione l’ho presa io e la società ha fatto il resto. Per la parte tecnica ho deciso comunque io”. “Sono cose che sono sempre successe, ma questo non era il momento opportuno visto tutto quello che sta succedendo nel mondo con la pandemia. Siamo degli esempi ed è giusto che ci si comporti in una certa maniera“, conclude l’allenatore della Juventus la vicenda che ha visto coinvolti i suoi tre giocatori.