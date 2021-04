Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, soprattutto in caso di qualificazione alla fase a gironi di Champions League, dovranno dare profondità alla rosa e spunta una idea dalla Serie A per il vice Theo Hernandez: stiamo parlando di Tommaso Augello della Sampdoria



Il Milan di Stefano Pioli sarà impegnato domani contro la Sampdoria di Claudio Ranieri in occasione del 29esimo turno del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria in casa della Fiorentina non senza difficoltà, cercano i tre punti contro i blucerchiati per allungare nella corsa Champions e mettere paura all’Inter di Antonio Conte, impegnata al Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ex sia del Diavolo che della Beneamata.

Un’eventuale qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League potrebbe essere davvero una manna dal cielo dal punto di vista economico per il Milan che, in sede di calciomercato, dovrà cercare di rinforzare l’organico dandogli profondità con degli innesti di qualità e, magari, low cost per i ruoli di vice dei titolari.

Calciomercato Milan, vice Theo Hernandez | Nome dalla Serie A

In quest’ottica, al Milan di Stefano Pioli serve anche un vice che possa rimpiazzare e far rifiatare Theo Hernandez, terzino sinistro titolare e migliore del suo ruolo nel campionato italiano di Serie A. La nuova idea potrebbe essere quella di Tommaso Augello, laterale proprio della Sampdoria di Claudio Ranieri.

Il classe 1994, arrivato tardi alla ribalta nella massima serie, è stato uno dei migliori della Serie A per rendimento e media voto ed ha un contratto in scadenza con la Sampdoria nel 2025. Termini non particolarmente brevi, ma il Milan può essere agevolato dal valore del cartellino di Augello che si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro, una cifra decisamente accessibile per una società come quella meneghina.