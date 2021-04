Milan atteso come uno dei protagonisti assoluti del prossimo calciomercato estivo. Per rinforzare il reparto avanzato possibile smacco alla Juventus

A meno di un clamoroso crollo, il Milan tornerà a giocare la Champions League nella prossima stagione, dopo ben otto anni. In ottica di un ritorno nella massima competizione europea per club, Maldini e Massara si stan già muovendo sul calciomercato con l’obiettivo di alzare il tasso tecnico e il livello di esperienza della squadra di mister Stefano Pioli. Il tutto, però, senza ‘rompere’ i piani di Elliott e dunque della proprietà che prevedono anzitutto l’inserimento di giovani talenti, ovvero future plusvalenze.

Calciomercato Milan, assalto a Cherki: scambio e Juventus ko

A proposito di talenti, secondo indiscrezioni il Milan farebbe un pensierino a Rayan Cherki, ragazzo prodigio del Lione che quest’anno sta dando battaglia al Psg per la conquista della Ligue 1. Sul 17enne franco-algerino risulta esserci già la Juventus, tuttavia i rossoneri potrebbero spuntarla garantendo al talento un maggiore impiego, un ruolo in sostanza più da protagonista rispetto a quello che avrebbe a Torino con la maglia bianconera.

RAYAN CHERKI

Nato a Lione il 17 agosto 2003

Contratto in scadenza nel 2023

Stagione 2020/2021 24 presenze, 3 gol e 2 assist

Ottimi i rapporti con la società del presidente Aulas, vedi l’operazione Paqueta, alla quale il Milan può offrire almeno inizialmente tra i 15 e i 18 milioni di euro per il cartellino di Cherki, che Pioli potrebbe utilizzare sia come vice Calhanoglu che sulle fasce puntando sulla sua abilità nel saltare l’uomo. La cifra sul tavolo rischia però di non essere sufficiente, possibile un rilancio dell’OL con richiesta da almeno 25 milioni o, in alternativa, di uno scambio alla pari con Rafael Leao, giocatore che da tempo piace ai transalpini.

